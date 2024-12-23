Провалившаяся в колодец орловчанка засудила мэрию Орла

Властям областного центра придется выплатить компенсацию.

Орловский областной суд поставил точку в споре между местной жительницей администрацией города Орла. Власти областного центра по решению судов двух инстанций должны выплатить женщине компенсацию морального вреда в размере 180 000 рублей, материальный ущерб в размере 3 790 рублей, расходы на оплату экспертизы в размере 28 000 рублей, а также расходы по оплате государственной пошлины.

Как пояснили в пресс-службе Орловского облсуда, в августе прошлого года женщина, проходя по пешеходному тротуару между домами №13 по улице Красноармейской и №37 по улице Сурена Шаумяна, провалилась в незапертый смотровой колодец подземной теплотрассы. Представители городской администрации впоследствии в суде пытались доказать, что причиной падения женщины стала ее собственная неосторожность. Но суд эти доводы счел несостоятельными.

Совокупностью собранных по делу доказательств было подтверждено, что причиной падения стало ненадлежащее исполнение администрацией города Орла своих обязанностей по содержанию земельного участка. В пресс-службе облсуда отметили, что в день, когда произошел инцидент, шел сильный дождь, а видимость была плохая – освещения на данном участке не было. Учтено судом было и то, что каких-либо запрещающих знаков и ограждений возле открытого колодца также не было.

«В результате падения орловчанка получила телесные повреждения в виде ушибов мягких тканей, кровоподтеков и ссадин на руках, ногах и шее. Помимо этого после падения произошла полная потеря лактации, в связи с чем ее ребенок был переведен на искусственное вскармливание. По назначению врачей проходила долгосрочное лечение и реабилитацию. Также в результате падения в смотровой колодец подземной теплотрассы повреждено имущество, принадлежащее истцу», – сообщили в пресс-служба облсуда.

В судебном заседании представитель администрации Орла исковые требования не признала, а вот помощник прокурора Советского района полагала, что исковые требования подлежат частичному удовлетворению, в том числе в части компенсации морального вреда. Суд установил, что земельный участок, на котором находится смотровой колодец, относится к землям, государственная собственность на которые не разграничена. Поэтому ответственность за его содержание лежит на администрации Орла. Проиграв в первой инстанции, мэрия оспорила решение в апелляции, но судебная коллегия по гражданским делам Орловского областного суда оставила решение без изменения.

ИА «Орелград»