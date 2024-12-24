Деньги орловского пенсионера нашли в Башкирии

Орловец стал жертвой телефонных мошенников.

Преступники позвонили 85-летнему мужчине и убедили его перевести свои сбережения на якобы безопасный счёт. В результате он не сохранил, а потерял свои средства — всего около полутора миллионов рублей.

По данному факту возбудили уголовное дело. Было установлено, что перевод сделан на карту, оформленную на жителя Башкирии. Он завёл её по просьбе неких «третьих лиц», причём за вознаграждение.

Прокуратура Советского района Орла направила в Туймазинский межрайонный суд республики соответствующий иск. Ведомство потребовало взыскать с держателя карты всю сумму — как неосновательное обогащение.

Иск удовлетворили. Исполнение судебного акта находится на контроле прокуратуры.

ИА «Орелград»