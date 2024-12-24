В Орловской области запланировали 1500 праздничных мероприятий

24.12.2024 | 12:50 Важное, Новости, Общество

Они уже начались.

Фото: ИА “Орелград” / Светлана Числова

Об этом стало известно на сегодняшнем аппаратном совещании в региональной администрации.

Как отметил губернатор Андрей Клычков, первоочередная цель властей — создать праздничное настроение для детей из семей участников СВО, детей-инвалидов и детей-сирот, мальчиков и девочек из многодетных семей. «Самое пристальное внимание нужно уделить вопросам безопасности», – указал глава региона.

Праздничные мероприятия начались с фестиваля «Рождественские вечера», который стартовал в Орловском музыкальном колледже 9 декабря.

Основные торжества запланированы в областном центре. Ранее Администрация Орла опубликовала подробную программу. К настоящему моменту город украсили 45 декоративных конструкций и световых фигур, а также 9 новогодних елей.

В четырёх театрах нашего региона планируется проведение более 150 показов спектаклей. Их смогут посетить около 45 тысяч человек. Праздничные акции проводят также в музеях и библиотеках. Отдельный новогодний марафон состоится в Спасском-Лутовинове.

Безопасность будут обеспечивать около 800 полицейских, а также сотрудники Росгвардии. Также с 28 декабря в режим повышенной готовности переходят орловские спасатели.

ИА «Орелград»


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