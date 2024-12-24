Очередь на жилье для сирот обещают ликвидировать к 2030 году

Для этого областные власти утвердили специальную программу.

Губернатор Орловской области Андрей Клычков утвердил финансовые параметры регионального проекта «Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений». данный проект является частью региональной программы поэтапной ликвидации накопившейся задолженности по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот и приравненных к ним категорий граждан.

Речь идет о тех, кто уже достиг возраста 23 лет, но положенное по закону жилье от государства на территории Орловской области так и не получил. Региональная программа рассчитана на период до 2030 года, к которому планируется полностью ликвидировать жилищную очередь из детей-сирот. Общий объем финансирования программы составляет 5,63 миллиарда рублей, из которых в 2025 году планируется выделить 586,25 миллиона рублей. В 2026 году будет выделено 616,77 миллиона рублей, в дальнейшее – по 647,31 миллиона рублей ежегодно.

Большая часть средств поступит из областного бюджета – 5,318 миллиарда рублей, в том числе 557,82 миллиона рублей в 2025 году. Общий объем средств федерального бюджета составляет 312,599 миллиона рублей, в том числе 28,426 миллиона рублей в 2025 году. Таким образом, финансирование программы будет осуществляться в основном за счет средств областного бюджета с учетом софинансирования из федерального бюджета в рамках государственной программы «Стимулирование социального жилищного строительства в Орловской области»

Цель программы – ликвидация накопившейся задолженности по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот, включенных в списки нуждающихся на 1 января 2020 года, на территории Орловской области на период до 2030 года. Решать поставленную задачу власти планируют, в том числе, за счет увеличения количества детей-сирот, получивших дополнительную меру социальной поддержки в виде предоставления единовременной денежной выплаты на приобретение жилого помещения в собственность, удостоверяемой жилищным сертификатом. Так, уже в 2025 году жилье или сертификаты должны получить 642 сироты.

ИА «Орелград»