Орловские дороги обезопасят за 16 миллиардов рублей

Утверждены параметры ведомственного дорожного проекта.

Губернатор Орловской области Андрей Клычков утвердил паспорт ведомственного проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», рассчитанного на период до 2029 года включительно. Его реализацией занимается департамент дорожного хозяйства, транспорта и реализации государственных строительных программ Орловской области. Сам проект входит в состав государственной программы «Развитие транспортной системы в Орловской области».

Ведомственным проектом предусмотрен ежегодный ремонт не менее 65 километров автомобильных дорог общего пользования местного значения. Общий объем финансирования проекта, с учетом уже достигнутых показателей 2024 года, составляет 16,54 миллиарда рублей. Из них на капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения и искусственных сооружений на них будет выделено 894,913 миллиона рублей.

Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения и искусственных сооружений на них обойдется областному бюджету в 1,54 миллиарда рублей, а на сумму 830,34 миллиона рублей предполагается закупить дорожно-строительную технику и оборудование для ведения дорожной деятельности. На содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения запланировано 5,345 миллиарда рублей.

Ранее депутаты Орловского облсовета в рамках «Правительственного часа» заслушали отчет исполнительной власти о выполнении нацпроекта «Безопасные качественные дороги». С докладом выступил руководитель департамента дорожного хозяйства, транспорта и реализации государственных строительных программ Орловской области Алексей Субботин. По его словам, в 2024 году объем финансирования в рамках указанного национального проекта составил 1,146 миллиарда рублей.

«В рамках нацпроекта была запланирована реализация мероприятий в отношении 22 объектов, в том числе ремонт пяти региональных автомобильных дорог и тротуаров протяженностью 19,7 километра, ремонт шести автомобильных дорог местного значения и восстановление бортовых камней на территории города Орла протяженностью 4,5 километра и т.д., – перечислила пресс-служба Орловского облсовета. – Алексей Сергеевич проинформировал о том, что из 22 объектов 20 объектов введены в эксплуатацию, один объект проходит процедуру приемки, еще на одном объекте работы продолжаются.

На 2025 год запланирован ремонт 13 участков региональных автомобильных дорог протяженностью 76,4 километра, ремонт автомобильной дороги местного значения на территории города Орла протяженностью 1 километр, ремонт автомобильной дороги в Орловском муниципальном округе протяженностью 4,9 километра. Также планируется завершить реконструкцию Колхозного моста в Орле и внедрить на дорогах областного центра шестой этап интеллектуальной транспортной системы.

ИА «Орелград»