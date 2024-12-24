В мценских ПВР организовали новогодние интермедии

24.12.2024 | 11:29 Новости, Общество

Орловцы устроили праздники для курян, которые вынужденно покинули свои дома.


Дедушка Мороз, Снегурочка и сказочные помощники приехали в пансионат «ЗИЛ» и лагерь «Юбилейный». Дети пели и танцевали, выполняли тематические задания. Каждый получил подарок от новогоднего волшебника.

Соорганизатор программы, директор ООО “СЗ «Орелстрой-5» Татьяна Борисова отметила, что находиться вдали от дома в семейные праздники тяжело.

«Мы приехали, чтобы поддержать и сделать чуточку счастливее. Будьте уверены, что мы всегда вам поможем!».

Праздничное настроение создали студенты Института культуры. Проект поддержали застройщик и региональное отделение партии «Единая Россия».

ИА “Орелград”


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