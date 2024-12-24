ТОП влияния: Владимир Ивановский  (17)

Первый заместитель губернатора в правительстве Орловской области.

Ивановский Владимир Сергеевич курирует вопросы имущественного комплекса, контрольно-надзорной деятельности, ЖКХ, строительства, благоустройства, транспортной инфраструктуры, комплексного развития территорий, тарифообразования, ценовой политики, гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций.

До декабря 2022 года – заместитель губернатора в правительстве Орловской области по развитию инфраструктуры.

Вошел в состав правительства Орловской области в конце 2021 года.

С 2019 года трудился в должности руководителя инновационного технополиса «Эра».

С 2016 – 2019 год занимал должность начальника Главного управления военной полиции Министерства обороны Российской Федерации.

В Вооружённых Силах командовал взводом, ротой, занимал должности в штабных подразделениях.

В 1988 году окончил Волжское высшее военное строительное командное училище. В 1997 году окончил Военную академию имени М. В. Фрунзе, в 2001 году — Военную академию Генерального штаба Вооружённых Сил РФ.

Родился в поселке Бигосово в Витебской области.

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