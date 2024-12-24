В Орле несовершеннолетних не допустят к отлову бродячих собак

Стали известны условия тендера по обращению с животными без владельцев.

Администрация города Орла объявила тендер на оказание услуг по обращению с животными без владельцев. В роли заказчика при подписании договора с подрядчиком выступит муниципальное бюджетное учреждение «Спецавтобаза по санитарной очистке города Орла». Начальная максимальная цена контракта установлена в сумме 3 миллиона рублей, деньги поступят из бюджета города Орла, куда они, в свою очередь, поступят из бюджета Орловской области.

Как следует из конкурсной документации, исполнитель обязан отлавливать бродячих животных в круглосуточном режиме, применяя только те способы и технические приспособления, которые не приводят к увечьям, травмам или гибели животных. Отлову подлежат животные без владельцев независимо от породы, в том числе имеющие ошейник, находящиеся на улицах и в иных общественных местах. Исключение сделано для собак без сопровождающих лиц, но находящихся на привязи. Именно исполнитель несет ответственность за жизнь и здоровье отловленных животных без владельцев.

На него накладывается ряд ограничений и запретов. Так, при оказании услуг не допускается привлечение к мероприятиям по отлову животных без владельцев несовершеннолетних лиц. Также отлавливать собак запрещено людям, состоящим на учете в психоневрологическом и наркологическом диспансерах, привлекавшимся к уголовной ответственности за жестокое обращение с животными, умышленное причинение смерти или умышленное причинение вреда здоровью человека.

Запрещен отстрел животных без владельцев из любого вида огнестрельного оружия, а также отлов в присутствии детей. Исключение сделано для случаев, если животные без владельцев представляют опасность для жизни и здоровья граждан. Автотранспортное средство для транспортировки животных без владельцев должно быть технически исправным и оснащенным устройствами и техническими приспособлениями, обеспечивающими безопасность людей и гуманное обращение с животными без владельцев, безопасную транспортировку в приют.

Оно также должно иметь отдельный, изолированный от кабины водителя закрытый отсек, оборудованный раздельными клетками для животных разного вида, пола, размера и возраста, а также вентиляцией. Автомобиль должен быть укомплектован набором ошейников, поводков и намордников, аптечкой для оказания экстренной помощи человеку, а также аптечкой с набором лекарственных средств для ветеринарного использования для оказания экстренной помощи животным. Внутри должен находиться запас питьевой воды для животных. Кроме того, такой транспорт надлежит оснастить ясно читаемой надписью с полным наименованием и телефоном специализированной организации, оказывающей услугу по отлову животных без владельцев. Предельное количество перевозимых животных без владельцев должно определяться из расчета не менее 0,6 квадратных метра отсека автомобиля на одно животное весом 20 кг.

ИА «Орелград»