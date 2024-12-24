В Орловской области отремонтируют молодёжные центры

Работы запланированы на следующий год.

Ремонт сделают в центрах, расположенных в Ливнах и в Кромском районе.

Такая информация прозвучала на заседании Совета по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей, который создан при Департаменте внутренней политики и развития местного самоуправления Орловской области. Встречу провела глава департамента Екатерина Данилевская.

Ремонт сделают за счёт субсидий. Подрядчиков найдут на конкурсной основе. Предусмотрено 75 миллионов рублей. Однако средства из этой суммы используют не только для оплаты работ в молодёжных центрах, но и для организации мероприятий по укреплению духовности и нравственности подрастающего поколения. Причём провести их планируется во всех районах.

Также «8,2 миллиона рублей выделят на развитие добровольчества», пояснили в пресс-службе губернатора и правительства Орловской области.

ИА «Орелград»