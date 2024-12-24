В Орловской области отремонтируют молодёжные центры

24.12.2024 | 10:40 Новости, Общество

Работы запланированы на следующий год.

Фото: ИА “Орелград” / Светлана Числова

Ремонт сделают в центрах, расположенных в Ливнах и в Кромском районе.

Такая информация прозвучала на заседании Совета по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей, который создан при Департаменте внутренней политики и развития местного самоуправления Орловской области. Встречу провела глава департамента Екатерина Данилевская.

Ремонт сделают за счёт субсидий. Подрядчиков найдут на конкурсной основе. Предусмотрено 75 миллионов рублей. Однако средства из этой суммы используют не только для оплаты работ в молодёжных центрах, но и для организации мероприятий по укреплению духовности и нравственности подрастающего поколения. Причём провести их планируется во всех районах.

Также «8,2 миллиона рублей выделят на развитие добровольчества», пояснили в пресс-службе губернатора и правительства Орловской области.

ИА «Орелград»


Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА “Орелград”, является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство “ОрелГрад” (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 – 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2024 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования