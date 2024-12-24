Гибель беркута в Орловской области обернулась судом

Расследование показало, что редкую птицу убило током.

Орловская природоохранная межрайонная прокуратура по суду взыскала с балансодержателя линии электропередачи ущерб, причиненный животному миру. Всего в пользу государства присуждено более 800 тысяч рублей. Таким стал итог инцидента, произошедшего на территории Дмитровского района – там на опоре воздушной линии электропередач был обнаружен мертвый беркут, относящийся к виду, занесенному в Красную книгу Российской Федерации.

«Установлено, что гибель птицы наступила в результате поражения электрическим разрядом, – сообщили в пресс-службе прокуратуры Орловской области. – В нарушение требований законодательства указанная линия электропередач не была оборудована специальными птицезащитными устройствами, препятствующими прикосновению птиц к токонесущим проводам».

Суд удовлетворил исковые требования, исполнение судебного решения находится на контроле прокуратуры. Кроме того, балансодержатель после прокурорского вмешательства оборудовал смертельную линию электропередачи необходимыми птицезащитными устройствами. К слову, на территории Орловской области наблюдается многообразие животного и растительного мира. По данным правительства региона, всего здесь зарегистрировано 70 видов млекопитающих, 256 видов птиц, 12 видов земноводных и 7 видов пресмыкающихся. В водоемах Орловской области обитает 38 видов рыб, очень богата местная флора.

«Однако в результате интенсивного освоения земель фауна и флора нашего региона беднеют, а численность отдельных видов животных и растений, в том числе редких, сокращается, – следует из информации правительства региона. – В этой связи особую ценность приобретают территории, способствующие сохранению редких и уникальных природных объектов. В Орловской области их насчитывается 31 общей площадью 238 тысяч гектаров, 32,7 процента территории занимает национальный парк «Орловское полесье», который расположен на стыке трех природно-климатических зон».

ИА «Орелград»