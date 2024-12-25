Главу ливенского МУПа признали виновным в авторастратах

Орловца оштрафовали на 220 тысяч.

Суд завершил рассмотрение дела директора муниципального предприятия «Коммунальный сервис» города Ливны. Его признали виновным в растрате — причём по шести эпизодам.

Криминальные дела имели место в 2022-м и 2023-м годах. Орловец незаконно использовал служебные автомобиль и топливо для поездок в другие области. Также за счёт вверенного ему предприятия он купил комплект автомобильных шин и распоряжался им как своим собственным имуществом.

«Таким образом путём растраты он похитил вверенное имущество на общую сумму свыше 84 тысяч рублей», – рассказали в орловском Управлении Следственного комитета России.

Орловца оштрафовали на 220 тысяч рублей. Уголовное дело возбуждалось по материалам деятельности Управлений ФСБ и УМВД России по Орловской области – на основании постановления прокуратуры.

ИА «Орелград»