Главу ливенского МУПа признали виновным в авторастратах

25.12.2024 | 10:29 Криминал, Новости

Орловца оштрафовали на 220 тысяч.

Фото: ИА “Орелград”

Суд завершил рассмотрение дела директора муниципального предприятия «Коммунальный сервис» города Ливны. Его признали виновным в растрате — причём по шести эпизодам.

Криминальные дела имели место в 2022-м и 2023-м годах. Орловец незаконно использовал служебные автомобиль и топливо для поездок в другие области. Также за счёт вверенного ему предприятия он купил комплект автомобильных шин и распоряжался им как своим собственным имуществом.

«Таким образом путём растраты он похитил вверенное имущество на общую сумму свыше 84 тысяч рублей», – рассказали в орловском Управлении Следственного комитета России.

Орловца оштрафовали на 220 тысяч рублей. Уголовное дело возбуждалось по материалам деятельности Управлений ФСБ и УМВД России по Орловской области – на основании постановления прокуратуры.

ИА «Орелград»


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