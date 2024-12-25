Орловским чиновникам напомнили о каре за новогоднее браконьерство

Вопрос незаконной вырубки ёлок подняли на заседании администрации Ливенского района.

Как правило, перед Новым годом эта проблема обостряется. В связи с этим участником заседания стал Денис Шебанов – работник Никольского участкового лесничества, входящего в районное подразделение соответствующего ведомства (Управления лесами Орловской области).

Чиновникам напомнили, что такие действия караются не только в административном, но и в уголовном порядке. Причём уголовная ответственность наступает уже при ущербе на сумму от пяти тысяч рублей.

Штраф для граждан составляет от 3 до 4 тысяч рублей, для должностных лиц — от 20 до 40 тысяч, для юридических — от 200 до 300.

«Также участковый лесничий напомнил, что создать новогоднее настроение можно, купив хвойное дерево на ёлочных базарах», – сообщается в соцсетях районной администрации.

Напомним, что в этом месяце на Орловщине стали патрулировать хвойные леса.

ИА «Орелград»