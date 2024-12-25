На Орловщине определили центры тестирования для иностранцев

Известно о двух адресах.

На днях вступил в силу федеральный закон, согласно которому экзаменовать иностранных граждан и выдавать им соответствующие сертификаты имеют право только государственные учреждения, включённые в установленный перечень.

В нашей области эта миссия возложена на Орловский государственный университет имени Тургенева, где действует специальный центр. Тестирование проводится в Орле по двум адресам — на Комсомольской, 41, и на Московской, 155.

Контактный телефон 8 (4862) 25-46-53.

Тестирование включает в себя экзамен на знание русского языка, истории и законов России. Иностранцам нужно пройти его, чтобы получать государственные услуги — в том числе, оформлять различные документы, позволяющие им жить и работать в нашем государстве.

ИА «Орелград»