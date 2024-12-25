На строительство водопровода к кампусу выделили 155 миллионов

Такое решение принял горсовет Орла.

Городской парламент принял поправки в действующий бюджет областного центра на внеочередном заседании. Оно состоялось сегодня.

Около 155 миллионов рублей направят на разработку проекта и сметы, а также на оплату самих работ по строительству и монтажу водопровода. Об этом рассказали в пресс-службе горсовета.

«Есть договорённость, что в 2025 году эти средства будут восполнены городу из регионального бюджета», – пояснил заместитель мэра Алексей Степанов.

Напомним, кампус строят на Наугорском шоссе. Ожидается, что на первом этапе кольцевая водопроводная сеть пройдёт по улицам Цветаева, Героев Пожарных, Картукова и Скворцова, а также по самому Наугорскому шоссе. На втором этапе сети протянутся по Скворцова, Наугорскому шоссе, Сурнева, Генерала Горбатова, улице Донецкой и переулку Луганскому.

Что касается самого кампуса, то накануне стало известно, что началось возведение первого этажа учебно-лабораторного корпуса. Эту новость сообщили в пресс-службе «Единого заказчика в сфере строительства». Пятиэтажное здание станет одной из важных составляющих кампуса. Здесь смогут учиться около 2 тысяч человек.

Корпус начали строить осенью. На данный момент полностью готов фундамент.

ИА «Орелград»