Орловчанку наказали за оскорбление соседа в мессенджере

Суды двух инстанций признали ее виновной в правонарушении.

Ливенский районный суд оставил без изменения постановление мирового судьи о назначении наказания в виде штрафа в размере 5000 рублей местной жительнице, оскорбившей соседа в группе мессенджера WhatsApp (принадлежит компании Meta*, которая признана экстремистской организацией и запрещена на территории России). Как пояснили в пресс-службе суда, правонарушение женщина совершила в августе 2024 года, а выразилось оно в том, что женщина отпправила в группу мессенджера голосовые сообщения.

Последние, как установили суды уже двух инстанций, содержали оскорбления в адрес соседа женщины, которые были высказаны в неприличной форме, в том числе с использованием ненормативной лексики. Суды двух инстанций посчитали, что слова женщина унижали честь и достоинство ее соседа. В первой инстанции дело об административном правонарушении рассматривал мировой судья.

Он исследовал представленные доказательства, в том числе аудиозапись голосовых сообщений и видеофайлы, и признал даму виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 2 статьи 5.61 КоАП РФ. Тогда-то ей и было назначено наказание в виде административного штрафа в размере 5000 рублей. Однако женщина не согласилась с вынесенным решением и обжаловала его в суд апелляционной инстанции, в роли которого в данном случае выступил Ливенский районный суд.

В своей апелляционной жалобе женщина заявила, что «ее высказывания не были адресованы непосредственно к соседу и не образуют состава административного правонарушения». Однако и суд второй инстанции пришел к выводу о том, что доказательства по делу подтверждают виновность женщины. Доводы ее жалобы были сочтены судом несостоятельными и направленными на то, чтобы избежать административной ответственности.

«Поэтому суд оставил жалобу без удовлетворения, а постановление мирового судьи без изменения. Решение Ливенского районного суда вступило в законную силу с момента его вынесения и может быть обжаловано в суд кассационной инстанции», – резюмирует пресс-служба Ливенского районного суда.

–

*Признана экстремистской организацией и запрещена на территории России.

ИА “Орелград”