Орловский вуз передал на курское приграничье УАЗ Фермер

Автомобиль приобрели силами Президентской академии.

Закупку организовали курсанты столичного Военного учебного центра Президентской академии и студенты орловского филиала вуза. Они совместными усилиями организовали сбор необходимых средств. Также свой вклад внесли представители преподавательского состава.

На данный момент автомобиль уже доставлен в одно из подразделений Вооружённых сил России, которое выполняет задачи на курском приграничье.

Волонтёрский штаб по сбору гуманитарной помощи работает на базе Президентской академии в Орле с начала СВО.

В 2023 году Президентская академия передала военнослужащим три автомобиля. В 2024-м вуз доставил в подразделения армии 15 мотоциклов и 3 квадрацикла.

ИА «Орелград»