Орловца лишили прав за сбитого пешехода

Его действия были оценены в рамках административного, а не уголовного кодекса.

Житель города Ливны довольно легко отделался после дорожного инцидента, виновником которого он стал. Как рассказали в пресс-службе Ливенского районного суда, гражданина признали виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 2 статьи 12.24 КоАП РФ (нарушение Правил дорожного движения, повлекшее причинение средней тяжести вреда здоровью потерпевшего). Было установлено, что фигурант на автомобиле «Хонда» двигался по улицам города Ливны.

На улице Гайдара он нарушил Правила дорожного движения. Последние гласят, что пешеход при переходе дороги по «зебре» имеет неоспоримое преимущество, то есть водитель обязан притормозить и его пропустить. Но в данном случае фигурант административного дела не уступил дорогу пешеходу и сбил человека прямо на «зебре». Потерпевший в результате дорожно-транспортного происшествия получил открытые переломы костей левой руки.

«В судебном заседании водитель отрицал свою вину, пояснял, что наезд произошел по вине пешехода, который двигался по дороге за 5 метров до пешеходного перехода. Наезд произошел в момент, когда он остановил свой автомобиль, – уточнили в пресс-службе Ливенского районного суда. – Потерпевший в суде пояснил, что он двигался по пешеходному переходу с велосипедом в руках. Находясь на середине проезжей части, увидел автомобиль «Хонда», который двигался в его сторону и не тормозил».

Затем, со слов потерпевшего, он почувствовал сильный удар и отлетел на значительное расстояние от пешеходного перехода. Примечательно, что в больницу пострадавшего отвез водитель другой машины, ставший очевидцем ДТП. При вынесении решения суд ориентировался на заключение эксперта, согласно которому водитель автомобиля «Хонда» имел возможность предотвратить наезд на пешехода, если бы вовремя затормозил.

Показания очевидца тоже сыграли не в пользу фигуранта административного дела. Свидетель рассказал суду, что видел, как водитель «Хонды» не пропустил пешехода и совершил на него наезд. Очевидец также заверил суд в том, что пострадавший в момент ДТП находился на пешеходном переходе. Смягчающих и отягчающих наказание обстоятельств суд не нашел. Водитель автомобиля «Хонда» был наказан лишением водительских прав на 1 год и 6 месяцев. Постановление суда еще не вступило в законную силу и может быть обжаловано в Орловский областной суд.

ИА «Орелград»