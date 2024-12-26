«Орёлгосзаказчик» рассказал о ремонте поликлиники Мценской ЦРБ

Пока что он далёк от завершения.

Больной вопрос обсуждался на заседании комитета облсовета по градостроительной деятельности и транспорту.

Как доложил начальник отдела строительного контроля «Орёлгосзаказчика» Максим Немытов, на данный момент в поликлинике выполнено только устройство кровли и фасада, а также системы отопления. Некоторые другие системы готовы на 50 или 60 процентов.

Напомним, сдать объект должны были ещё в 2023-м году. Как считает Немытов, сроки сорвались, во-первых, из-за установки на поэтапную передачу помещений, а во-вторых, из-за большого количества скрытых дефектов, которые проявились уже во время проведения ремонта.

В связи с выявленными дефектами и необходимостью их исправления объект подорожал. Недавно региональное правительство своим постановлением официально увеличило его проектную стоимость на 40 миллионов — до 169,7 миллиона рублей.

Напомним, ремонтом занимается ООО ГК «Стройэлектромонтаж». В этом году его дважды штрафовали — на 50 тысяч и на 2,1 миллиона рублей. После подписания контракта подрядчик получил аванс в 50% от первоначальной стоимости ремонта. Сейчас прокуратура проверяет законность и обоснованность расходования данных средств.

Как пояснил руководитель профильного областного департамента Алексей Субботин, «Стройэлектромонтаж» полностью самоустранился от завершения данных работ.

«Сейчас мы призываем его в ручном порядке. И субподрядчиков ставим туда. И генеральную прокуратуру информируем о ситуации. Директор генподрядчика не реагирует на вызовы заказчика. Он не является просто-напросто. Только в прокуратуру приезжает. Чтобы развернуть эту ситуацию в правовом поле и выйти дальше работать, от него надо получить надлежащее обеспечение контракта, чтобы контракт перезапустить. Но заказчик не может этого сделать без обеспечения. Поэтому решается как-то вопрос… Он не платит субподрядчикам», – рассказал Субботин.

Силами субподрядной организации ремонт продолжается — но не слишком активно. Здание завалено стройматериалами, но на месте трудятся лишь несколько человек.

Как пишет «Орловская среда», комитет рассматривал вопрос в разделе «разное», поэтому депутаты не принимали окончательного решения. Однако председатель комитета Виталий Рыбаков пообещал держать данную тему на постоянном контроле.

ИА «Орелград»