Орловчанку наказали за мошенничество с покупкой квартиры

26.12.2024 | 16:15 Криминал, Новости

Женщина получила серьёзный срок.

Горького, 84. Фото: yandex.ru/maps

Дело рассматривал Заводской районный суд города Орла. Государственное обвинение поддержал прокурор Орловской области Алексей Тимошин.

Как сообщили в надзорном ведомстве, в мошенничестве обвинили жительницу Должанского района. В 2023-м году она обманула знакомых, вызвавшись помочь им с приобретением квартиры в областном центре. Причём стоимость жилья должна была оказаться ниже рыночной.

Орловчанка пообещала подготовить все нужные документы. Она взяла у знакомых 1 миллион 400 рублей, якобы, чтобы передать продавцу. Однако присвоила их себе и распорядилась деньгами по собственному усмотрению.

В итоге мошеннице дали 6,5 года колонии общего режима. На суровость приговора повлиял не только крупный размер суммы, взятой у потерпевших, но и тот факт, что орловчанка имела другую судимость.

ИА «Орелград»


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