На Орловщине укрепили южный подъезд ко Мценску

Об этом объявил «Орёлгосзаказчик».
Работы проводятся в рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги». Заказ выполняет ООО «Дорснаб».
Капитальный ремонт делают на участке длиной 1 километр 460 метров.
«В уходящем году подрядчиком завершены работы по усилению дорожной одежды, а также устройству нижнего и верхнего слоев покрытия, по укреплению обочин щебнем», – рассказали в «Орёлгосзаказчике». Также на участке оборудовали линии электропередач, нанесли разметку и установили дорожные знаки и автомобильные павильоны.
Работы начались в сентябре. Их стоимость составляет около 140 миллионов рублей. Сообщалось, что в итоге дорога должна расшириться с двух до четырёх полос (на участке км 4+810 – км 6+270).
ИА «Орелград»