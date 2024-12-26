На Орловщине укрепили южный подъезд ко Мценску

Об этом объявил «Орёлгосзаказчик».

Работы проводятся в рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги». Заказ выполняет ООО «Дорснаб».

Капитальный ремонт делают на участке длиной 1 километр 460 метров.

«В уходящем году подрядчиком завершены работы по усилению дорожной одежды, а также устройству нижнего и верхнего слоев покрытия, по укреплению обочин щебнем», – рассказали в «Орёлгосзаказчике». Также на участке оборудовали линии электропередач, нанесли разметку и установили дорожные знаки и автомобильные павильоны.

Работы начались в сентябре. Их стоимость составляет около 140 миллионов рублей. Сообщалось, что в итоге дорога должна расшириться с двух до четырёх полос (на участке км 4+810 – км 6+270).

ИА «Орелград»