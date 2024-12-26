Орловцы сократили долги по налогам

По сравнению с прошлым годом задолженность снизилась почти на 18 миллионов рублей.

О сокращении количества должников и совокупной суммы налоговой задолженности сообщила пресс-служба Управления ФНС России по Орловской области. Согласно приведенной статистике, по состоянию на 1 декабря количество должников по имущественным налогам в регионе на 19,2 тысячи человек по сравнению с предыдущим годом. Правда, их ткущее количество остается достаточно высоким – с государством не полностью рассчитались 84,8 тысячи жителей региона.

«Сумма задолженности физических лиц по имущественным налогам на отчетную дату сократилась на 17,7 миллиона рублей и составила 234,4 миллиона рублей, – информирует Управление ФНС. – Положительная тенденция снижения количества должников физических лиц сложилась в результате уплаты имущественных налогов по налоговым уведомлениям за 2023 год, а также после проведения налоговой службой региона мероприятий по урегулированию задолженности».

Напомним, что в 2024 году срок уплаты имущественных налогов и неудержанного налога на доходы физических лиц за 2023 год истек 2 декабря. Тем, кто в этот срок не уложился, с 3 декабря начисляются пени в размере 1/300 ставки рефинансирования Центробанка Российской Федерации. По данным УФНС, в Орловской области около 90 процентов граждан своевременно заплатили имущественные налоги, сообщая уплатив в казну около 1,4 миллиарда рублей. Так, орловцы заплатили 867 миллионов рублей транспортного налога, 317 миллионов рублей налога на имущество физических лиц и 239 миллионов рублей земельного налога.

Узнать о наличии задолженности по налогам и произвести оплату можно с помощью электронных сервисов ФНС России «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц» и «Уплата налогов и пошлин», в личном кабинете на портале госуслуг, через мобильные приложения банков и платежные терминалы, а также при личном визите в налоговый орган или отделение многофункционального центра.

Кроме того, можно подписаться на услугу ФНС по информированию о задолженности. Напомним, предоставляется она бесплатно, для ее оформления надо предоставить налоговой службе свое согласие на получение смс-сообщений или писем на электронную почту. О наличии задолженности налоговики извещают один раз в квартал, при ее отсутствии сообщение не приходит.

ИА «Орелград»