В Ливнах не будут брать плату за «продленку» для детей участников СВО

Власти Ливенского района утвердили новые правила работы групп продленного дня.

Постановление администрации Ливенского района вводит новые правила работы групп продленного дня (ГПД). Согласно документу, такие группы могут создаваться в муниципальных школах. В них за детьми не только присматривают и ухаживают. Работа ГПД предусматривает воспитание детей и их подготовку к учебным занятиям, проведение физкультурно-оздоровительных и культурных мероприятий. Под присмотром и уходом за детьми в документе понимается комплекс мер по организации питания и хозяйственного бытового обслуживания детей, меры по обеспечению соблюдения ими личной гигиены и режима дня.

Родители должны заключать с образовательными организациями специальные договоры. Приоритетное право на прием в группу продленного дня предоставлено детям участников специальной военной операции. Согласно постановлению властей, плата за присмотр и уход за детьми участников СВО в группах продленного дня не взимается. Также документом не допускается включение в родительскую плату расходов на реализацию образовательной программы и расходов на содержание имущества образовательной организации.

Персональная ответственность за работу ГПД возлагается на школьных директоров. Зачисление детей в группы продленного дня в течение учебного года возможно только при наличии свободных мест. При этом степень наполняемости таких групп будет строго регламентирована – в соответствии с постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации. Действующие нормы были утверждены в 2020 году. Зачисление детей в ГПД и их отчисление оттуда возможны только по личному приказу директора школы.

ИА «Орелград»