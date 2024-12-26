Орловская «Квадра» пополнила автопарк

Теперь в нём на два спецавтомобиля больше.

Это не просто транспорт, а передвижные мастерские.

Одна из них создана на шасси «ГАЗон», другая — на шасси «Газель». Ранее, в начале этого года, предприятие закупило две другие мастерские на колёсах (на шасси «ГАЗон»), а также три сварочных аппарата.

«Общая стоимость всей этой техники составляет 28,4 миллиона рублей», – объяснили в пресс-службе «Квадры».

Передвижные мастерские оснащены всем необходимым для производства работ – инструментами, мотопомпами и сварочными генераторами. Кроме того, фургоны оборудованы автономными дизельными обогревателями и рукомойниками (причём с тёплой водой).

Напомним, что «Квадра» занимается производством и реализацией электроэнергии (на оптовом рынке), а также производством, транспортировкой и реализацией тепловой энергии (на розничном рынке). Компания работает в 10 областях, включая Орловскую.

ИА «Орелград»