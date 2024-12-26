Орловские МФЦ не будут работать 11 дней

26.12.2024 | 14:00 Новости, Общество

Центры оказания услуг закрываются на праздники.

Фото: ИА “Орелград”

Пресс-служба МФЦ Орловской области опубликовала график работы в новогодние и рождественские праздники.

28 декабря многофункциональные центры региона будут трудиться по обычному расписанию. С 29 декабря по 8 января они станут недоступны. 9 января работа возобновится в обыкновенном режиме.

В пресс-службе напомнили, что в эти дни большинство государственных и муниципальных услуг можно будет получить в электронном виде. Для этого надо использовать портал госуслуг, а также электронные сервисы Социального фонда России, Федеральной налоговой службы, Росреестра и других официальных органов.

ИА «Орелград»


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