Орловские МФЦ не будут работать 11 дней

Центры оказания услуг закрываются на праздники.

Пресс-служба МФЦ Орловской области опубликовала график работы в новогодние и рождественские праздники.

28 декабря многофункциональные центры региона будут трудиться по обычному расписанию. С 29 декабря по 8 января они станут недоступны. 9 января работа возобновится в обыкновенном режиме.

В пресс-службе напомнили, что в эти дни большинство государственных и муниципальных услуг можно будет получить в электронном виде. Для этого надо использовать портал госуслуг, а также электронные сервисы Социального фонда России, Федеральной налоговой службы, Росреестра и других официальных органов.

ИА «Орелград»