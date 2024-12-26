В двух районах Орловщины сняли карантин по бешенству

Такие указы издало региональное правительство.

Их утвердил заместитель губернатора по планированию, экономике и финансам Вадим Тарасов.

Ранее введённый карантин по бешенству животных отменён в Болховском районе (Багриновское сельское поселение, вблизи урочища Милятина) и в Урицком районе (Луначарское сельское поселение). Очевидно, ограничения дали положительный эффект. Теперь они не нужны.

Известно, что в перечень карантинных мер входил запрет на проведение ярмарок с животными, восприимчивыми к болезням, а также запрет на вывоз таких «братьев меньших» из соответствующей зоны. Также ветврачам дали поручение обходить подворья и проводить вакцинацию домашней живности.

В обоих случаях карантин вводился из-за бешеных лисиц, обнаруженных в этих уголках Орловщины.

ИА «Орелград»