В двух районах Орловщины сняли карантин по бешенству

26.12.2024 | 13:20 Новости

Такие указы издало региональное правительство.

Фото: vk.com/oreladm (иллюстративное)

Их утвердил заместитель губернатора по планированию, экономике и финансам Вадим Тарасов.

Ранее введённый карантин по бешенству животных отменён в Болховском районе (Багриновское сельское поселение, вблизи урочища Милятина) и в Урицком районе (Луначарское сельское поселение). Очевидно, ограничения дали положительный эффект. Теперь они не нужны.

Известно, что в перечень карантинных мер входил запрет на проведение ярмарок с животными, восприимчивыми к болезням, а также запрет на вывоз таких «братьев меньших» из соответствующей зоны. Также ветврачам дали поручение обходить подворья и проводить вакцинацию домашней живности.

В обоих случаях карантин вводился из-за бешеных лисиц, обнаруженных в этих уголках Орловщины.

ИА «Орелград»


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