В Орле для больницы Семашко купили микроскоп за 43 миллиона

Об этом сообщили в Департаменте здравоохранения Орловской области.

Чиновники назвали эту закупку «финальной» и «самой дорогостоящей» из сделанных в рамках программы «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» (национального проекта «Здравоохранение»).

На настоящий момент операционный микроскоп поступил в медицинское учреждение. Известно, что прибор будет работать в паре с навигационным комплексом.

Как пояснили в депздраве, оборудование даст орловским врачам возможность проводить операции совсем нового класса.

«Микроскоп обеспечивает доступ к органам и тканям на микроуровне и позволяет проводить высокоточные нейрохирургические манипуляции. С его помощью нейрохирурги могут получать изображения высокого качества в 2-х и 3-хмерном формате при доступе к оперируемой области под любым углом. А это значит, что оперативное вмешательство станет возможным даже в самых труднодоступных местах», – пояснили в департаменте.

Также с помощью микроскопа нейрохирурги смогут оценивать проходимость крови через сосуды головного и спинного мозга и проводить операции и на них (в том числе, например, при аневризме). Также медики получили возможность удалять внутричерепные опухоли минимальных размеров и опухоли спинного мозга — в том числе, расположенные в самых труднодоступных местах.

Кроме того, технику можно будет использовать при операциях на позвоночнике — чтобы детально выяснить его анатомическую структуру в каждом случае. Микроскоп позволит проводить операции на любом уровне позвоночника с минимальным риском осложнений.

ИА «Орелград»