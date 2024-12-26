В Орле оценили запас товаров в магазинах

Торговлю обсудили участники межведомственного координационного совета.

В Орле прошло заседание межведомственного координационного совета по вопросам развития торговой деятельности при правительстве Орловской области. Его провел заместитель губернатора Вадим Тарасов. В мероприятии приняли участие представители заинтересованных ведомств и торговых организаций региона. Управление Федеральной антимонопольной службы по Орловской области на заседании представила Наталия Аксенова. Она проинформировала участников мероприятия о роли антимонопольной службы в сфере торговой деятельности.

«Особое внимание на заседании было уделено вопросам обеспечения безопасности, также был рассмотрен вопрос о ценовой ситуации, – сообщает пресс-служба Орловского УФАС. – Отмечалось, что в настоящее время товарный запас в организациях торговли имеется в достаточном количестве. Проводится системная работа в целях недопущения необоснованного роста цен. Работа в заданном направлении продолжается».

В пресс-службе губернатора в свою очередь подчеркнули, что в регионе проводится системная работа в целях недопущения необоснованного роста цен. В частности, проводятся аукционы по закупке продукции. «В регионе действует специальная дисконтная программа по снижению цен на 5-10 процентов. К этой программе присоединился ряд крупных федеральных торговых сетей, магазины которых работают в регионе», – проинформировала пресс-служба губернатора.

К слову, по оценкам Орелстата, оборот розничной торговли в Орловской области в январе-октябре 2024 года сложился в сумме 175,4 миллиарда рублей, или 105,2 процента, в сопоставимых ценах, к соответствующему периоду предыдущего года. Только в октябре текущего года в регионе было реализовано товаров на 18,3 миллиарда рублей, что в сопоставимых ценах на 2,1 процента превысило показатель октября предыдущего года.

«Оборот розничной торговли на 97,3 процента сформирован торгующими организациями и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими деятельность вне рынка, доля розничных рынков и ярмарок – 2,7 процента (в январе-октябре 2023 года – 97,2 процента и 2,8 процента соответственно), – информирует Орелстат. – В структуре оборота розничной торговли на пищевые продукты, включая напитки, и табачные изделия приходилось 47,5 процента, на непродовольственные товары – 52,5 процента. По сравнению с январем-октябрем 2023 года продажа товаров первой группы в сопоставимых ценах увеличилась на 4,5 процента, второй – на 5,7 процента».

ИА «Орелград»