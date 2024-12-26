Дорогу к жемчужине Орловщины приводят в порядок

«Дорожная служба» ведёт работы рядом с «Орловским полесьем».

Ремонт делают на трассе «Болхов – «Орёл – Витебск» – Льгов – Жудерский — Хотынец». Именно она ведёт к национальному парку «Орловское полесье» – одному из самых любимых мест отдыха орловцев, в том числе, в новогодние и рождественские праздники.

Как рассказали в соцсетях предприятия, на трассе делают ямочный ремонт. Для этого используется литая асфальтобетонная смесь.

«Цель нашей работы — сделать поездку по этой живописной трассе более безопасной и приятной», – пояснили в «Дорожной службе».

ИА «Орелград»