Дорогу к жемчужине Орловщины приводят в порядок

26.12.2024 | 12:11 ЖКХ, Новости

«Дорожная служба» ведёт работы рядом с «Орловским полесьем».

Фото: vk.com/dorogis57

Ремонт делают на трассе «Болхов – «Орёл – Витебск» – Льгов – Жудерский — Хотынец». Именно она ведёт к национальному парку «Орловское полесье» – одному из самых любимых мест отдыха орловцев, в том числе, в новогодние и рождественские праздники.

Как рассказали в соцсетях предприятия, на трассе делают ямочный ремонт. Для этого используется литая асфальтобетонная смесь.

«Цель нашей работы — сделать поездку по этой живописной трассе более безопасной и приятной», – пояснили в «Дорожной службе».

Фото: vk.com/dorogis57

ИА «Орелград»


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