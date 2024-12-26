В Орловской области ищут новых земских учителей

Конкурсный отбор пройдет уже в январе.

Правительство Орловской области установило для земских учителей сроки подачи заявления на участие в конкурсном отборе: в 2025 году – с 10 января по 15 апреля; в 2026 году – с 10 января по 15 апреля; в 2027 году – с 10 января по 16 апреля; в 2028 году – с 10 января по 16 апреля; в 2029 году – с 10 января по 15 апреля; в 2030 году – с 10 января по 15 апреля включительно. Речь идет о конкурсном отборе претендентов на право получения единовременной компенсационной выплаты учителю, прибывшему или переехавшему на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тысяч человек.

Уже известно, что в период с 10 по 15 января 2025 года пройдет прием документов участников конкурсного отбора, который организует Институт развития образования. Он является региональным оператором программы «Земский учитель». Принять участие в отборе могут и студенты последнего курса обучения вузов по специальностям и направлениям подготовки «Образование и педагогические науки», успешно прошедшие промежуточную аттестацию не менее чем за 3 года обучения. Возрастной ценз участников – до 55 лет включительно. Обязательна готовность претендента работать не менее 5 лет.

Планируется, что в 2025 году для земских учителей в Орловской области будет открыто 8 вакансий, соответственно и объем финансирования составит 8 миллионов рублей – по миллиону каждому земскому учителю. Стоит добавить, что средства на реализацию проекта Орловская область получает из федерального бюджета. Общий объем финансирования программы за 2020-2024 годы составил 63 миллиона рублей. Что касается вакансий для земских учителей, то в 2020 году их было 20, в 2021 году – 18, в 2022 году – 16, в 2023 – 1, в 2024 году – 8.

Программа «Земский учитель» на территории Орловской области стартовала в 2020 году. С 2022 года она является частью федеральной программы «Современная школа» национального проекта «Образование». Программа «Земский учитель» предусматривает единовременную компенсационную выплату в размере 1 миллиона рублей учителю, прошедшему конкурсный отбор и прибывшему или переехавшему в выбранное им место работы в сельской местности.

В Орловской области предусмотрено участие в конкурсном отборе студентов последнего курса обучения вузов по специальностям и направлениям подготовки «Образование и педагогические науки». В 2024 году в рамках программы «Земский учитель» в восемь школ Глазуновского, Должанского, Ливенского, Малоархангельского, Свердловского и Сосковского районов, а также Орловского муниципального округа было трудоустроено восемь земских учителей физики, математики, информатики, химии, начальных классов, иностранного языка и физической культуры.

Средний возраст учителей – 27 лет. В целом за пять лет в школы Орловской области было трудоустроено 63 земских учителя, в том числе восемь выпускников Орловского государственного университета имени И.С. Тургенева. Стоит отметить и тот факт, что десять учителей расторгли трудовые договоры. Лидерами по количеству трудоустроенных земских учителей стали Орловский муниципальный округ – 12 человек и Ливенский район – 9 человек. За пять лет количество муниципальных образований, участвующих в данной программе, увеличилось с 7 до 17.

ИА «Орелград»