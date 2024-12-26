Изменение тарифа в межмуниципальном транспорте отложили

26.12.2024 | 10:00 Новости, Транспорт

Об этом сообщил губернатор Орловской области.

Фото: vk.com/kuooop

Темы транспортного обслуживания населения Андрей Клычков коснулся в ходе вечернего эфира в соцсетях 25 декабря.

«Решили не поднимать тариф в январе на межмуниципальные перевозки, – сообщил Андрей Клычков. – Решение будет принято с 1 февраля. Здесь не будет никакого двойного повышения. Эта часть у нас не попала в решение, которое перед Новым годом», – пояснил глава региона.

(Получается, трехзначные маршрутки будут работать по старым тарифам, а двузначные с утвержденным мэром Орла). 

Также глава региона призвал органы муниципальной власти и местное управление «смотреть мониторинг». Проездные и тарифы на перевозку – это все растет, так как перевозчики требуют, но они должны “качество давать”, отметил Андрей Клычков.

«Когда люди требуют повысить тариф, а с другой стороны, не оказывают услуги, здесь нужно совершенно точно разбираться и наказывать. Поэтому я прошу этой работой заниматься», – сказал Андрей Клычков.

ИА “Орелград”


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