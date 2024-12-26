Верховье оставили без новогодних гуляний

Причиной стала небезопасная обстановка.

Верховский дом культуры опубликовал в соцсетях объявление об отмене праздничного мероприятия под названием «Танцевальный калейдоскоп», запланированного на новогоднюю ночь.

Праздник должны были провести 1 января с часу до трёх, на площади перед Верховским ДК. Однако теперь он не состоится.

«В связи со сложившейся обстановкой в целях безопасности было принято решение об отмене праздничного мероприятия», – пояснили организаторы (из Межпоселенческого культурно-досугового объединения Верховского района).

ИА «Орелград»