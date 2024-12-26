Ветврач отсудил компенсацию за травму, причиненную коровой

Неприятный инцидент произошел во время вакцинации буренки.

Любопытное гражданское дело рассмотрел Ливенский районный суд Орловской области. С иском обратился ветеринарный врач, ответчиком стал работодатель – агрофирма. Истец заявил, что проводил вакцинацию крупного рогатого скота, то есть выполнял свои трудовые обязанности. В процессе вакцинации одна из коров прижала его к стойлу, в результате чего ветврач получил травму левого коленного сустава. По мнению пострадавшего, травма была получена потому, что корова не была зафиксирована в стойле.

«В результате полученной травмы ветврач длительное время проходил лечение, ему были проведены две операции на коленном суставе, установлена степень утраты профессиональной трудоспособности в размере 20 процентов, – следует из информации пресс-службы Ливенского районного суда. – В ходе лечения ветврачом понесены расходы на исследования в платных клиниках и покупку медицинских препаратов на сумму 15 720 рублей, который он просил взыскать с работодателя».

Кроме того, истец заявил, что из-за полученной травмы и длительного лечения ему пришлось перенести сильные физические страдания. Поэтому он просил взыскать с работодателя компенсацию морального вреда, которую оценил в 2 миллиона рублей. Оценив представленные доказательства, суд решил удовлетворить исковые требования, не е в полном объеме. Так, понесенные пострадавшим расходы на лечение работодатель должен будет возместить своему работнику в полном объеме, то есть в сумме 15 720 рублей.

А вот сумму компенсации морального вреда суд заметно сократил – с заявленных 2 миллионов рублей до присужденных 350 тысяч рублей. Впрочем, это обычная судебная практика, как правило, суммы заявленных компенсаций судами при вынесении решения снижаются. В данном случае суд пришел к выводу о том, что работодатель не обеспечил ветврачу безопасные условия труда. Однако и ветврач при исполнении трудовых обязанностей допустил грубую неосторожность. Поэтому исковые требования были удовлетворены частично.

ИА «Орелград»