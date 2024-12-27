Новогодняя встреча. Орловские промышленники подвели итоги года

27.12.2024 | 16:51 Культура, Новости

В последнюю рабочую неделю 2024 года рабочие коллективы целого ряда орловских предприятий собрались в бывшем ДК «Дормаш», чтобы посетить организованный специально для них концерт и поделиться друг с другом новогодним настроением.

Гостями праздника стали сотрудники предприятий «КАНТ», «Счетприбор» и других компаний, принадлежащих орловскому меценату, предпринимателю и общественному деятелю Олегу Карпикову.

Трудовые заслуги не будут забыты!

Вечер начался с ностальгического номера, отсылающего собравшихся в их советское детство и юность. Артисты в яркой форме напомнили людям символы отечественного Нового года и воссоздали атмосферу прошлых лет.

Елена Майорова, руководитель Орловского городского центра культуры, пригласила на сцену Олега Карпикова, напомнив всем, что заслуги орловца в этом году наконец-то нашли отражение в Книге почета Орла, куда было внесено имя предпринимателя.


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Орелград. 2024 год

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