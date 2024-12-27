На Орловщине задержали зарплату работникам сельских ДК

27.12.2024 | 16:36 Важное, Закон и порядок, Культура, Новости

Прокуратура выявила нарушения в Новодеревеньковском районе.

Фото: ИА «Орелград»

Как рассказали в надзорном ведомстве, своевременно не получили заработную плату работникам «Центра культуры Суровского сельского поселения» и «Никитинского центра культуры».

В связи с этим прокуратура возбудила административные дела в отношении директоров учреждений. По результатам их рассмотрения Государственная инспекция по труду в Орловской области оштрафовала виновных должностных лиц — каждого на 10 тысяч рублей.

Также в адрес директоров учреждений внесли представления об устранении нарушений. К настоящему моменту сотрудникам ДК выплатили положенное, а также компенсацию за нарушение сроков.

Ранее стало известно, что суд поручил обеспечить орловчанку-инвалида лекарством и медизделиями.

ИА «Орелград»


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