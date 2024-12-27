На Орловщине задержали зарплату работникам сельских ДК

Прокуратура выявила нарушения в Новодеревеньковском районе.
Как рассказали в надзорном ведомстве, своевременно не получили заработную плату работникам «Центра культуры Суровского сельского поселения» и «Никитинского центра культуры».
В связи с этим прокуратура возбудила административные дела в отношении директоров учреждений. По результатам их рассмотрения Государственная инспекция по труду в Орловской области оштрафовала виновных должностных лиц — каждого на 10 тысяч рублей.
Также в адрес директоров учреждений внесли представления об устранении нарушений. К настоящему моменту сотрудникам ДК выплатили положенное, а также компенсацию за нарушение сроков.
Ранее стало известно, что суд поручил обеспечить орловчанку-инвалида лекарством и медизделиями.
ИА «Орелград»