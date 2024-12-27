В Орле простимулируют начальников от культуры, не имеющих жалоб

Администрация города предусмотрела стимул для руководителей муниципальных учреждений.

Администрация города Орла внесла изменения в действующее с 2013 года постановление об утверждении порядка установления стимулирующих выплат и оказания материальной помощи руководителям муниципальных учреждений культуры города Орла. В частности, поправками в соответствии с веяниями времени были уточнены критерии оценки эффективности и качества работы руководителей учреждений, подведомственных городскому управлению культуры.

Постановлением мэрии утверждена целая шкала оценок. В частности, эффективность работы руководителя учреждения будет оцениваться по такому критерию, как создание новых творческих проектов, постановок, направленных на улучшение качества услуг, предоставляемых учреждением. Для подтверждения своих успехов в данном случае руководитель должен предоставить в управление культуры проекты, сценарии и концепции, разработанные и внедренные учреждением в течение отчетного периода.

Также будет учитываться проведение учреждением мероприятий муниципального, регионального, всероссийского и международного уровней, организация и проведение событийных мероприятий, направленных на повышение туристической привлекательности города Орла, участие учреждения в реализации национальных проектов, освоении грантов и иных программах, нацеленных на поддержку творческой деятельности и улучшения материально-технической базы учреждения.

Результативное участие учреждения в различных конкурсах, получение учреждением субсидий и, грантов по итогам конкурсных отборов, выполнение целевых показателей числа посещений учреждения в рамках мониторинга национального проекта «Культура», полнота публикаций документов и информации на официальном сайте учреждения тоже будут оцениваться специальной комиссией. Кроме того, вопрос о поощрении будет решаться на основании данных о результативности работы учреждения по созданию условий для самореализации и творческого развития личности.

В данном случае комиссии предстоит оценивать наличие коллективов, солистов, воспитанников клубных формирований, пользователей, ставших победителями или призерами очных конкурсов, фестивалей, выставок, смотров и т.п. Кроме того, в зачет пойдут личные достижения, подтверждающие организаторский и управленческий уровень руководителя, распространение его личного профессионального опыта, результативное участие в профессиональных конкурсах, семинарах, конференциях, форумах и др. Предусмотрены и другие критерии оценки, среди которых имеется и такой критерий, как отсутствие обоснованных жалоб и замечаний со стороны контролирующих надзорных органов, учредителя, сотрудников и посетителей учреждения.

ИА «Орелград»