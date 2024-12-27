В Орле проверят школы и детсады

Утвержден план контрольных мероприятий администрации города Орла.

Администрация города Орла утвердила план собственных контрольных мероприятий в рамках исполнения полномочий по внутреннему муниципальному финансовому контролю, предусмотренному Бюджетным кодексом Российской Федерации. План утвержден на 2025 год. Исполнять его будут сотрудники контрольно-ревизионного отдела мэрии. В список включено всего около десятка проверок, но план может корректироваться в течение года. К тому же мэрия имеет право, при наличии весомых обстоятельств, назначать внеплановые проверки.

В 2025 году ревизоры сосредоточат свое внимание на учреждениях сферы образования. Так, запланированы проверки финансово-хозяйственной деятельности муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Центр развития ребенка детский сад №84», лицея №1 имени М.В. Ломоносова, лицея №40, Орловской детской музыкальной школы № 1 им. В.С. Калиникова, детских садов №№ 93 и 95, а также Центра детского творчества №5. Ревизоры также проверят законность и эффективность закупок, которые проводят указанные учреждения.

Летом 2025 года пройдет проверка достоверности отчета о реализации муниципальных программ, в данном случае объектом проверки станет городское управление экономического развития. Кроме того, администрация города поручила ревизорам проверить финансово-хозяйственную деятельность муниципального унитарного производственного предприятия водопроводно-канализационного хозяйства «Орелводоканал».

К слову, одной из последних проверок 2024 года, о которой отчиталась мэрия, была плановая выездная проверка средней общеобразовательной школы №12 имени Героя Советского Союза И.Н. Машкарина. Ревизоры установили тогда, что муниципальное задание на 2022 год школой было выполнено, а задание на 2023 год частично выполнено не было «в результате непроведения кружковой работы из-за временной нетрудоспособности педагога дополнительного образования».

При проверке расчетов по оплате труда были установлены нарушения внутренних локальных документов в части применения коэффициентов и доплат. Нарушения были вскрыты и при проверке эффективности использования муниципального имущества и обеспечения его сохранности. В частности, было установлено неэффективное использование бюджетных средств в результате оплаты пени и госпошлин за несвоевременные платежи по налогам и сборам, причем сумма таких расходов оказалась внушительной – 1,078 миллиона рублей. Для устранения выявленных в ходе контрольного мероприятия нарушений в адрес руководителя учреждения было направлено представление.

ИА «Орелград»