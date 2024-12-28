Клычков сравнил инсулин с гречкой

28.12.2024 | 6:30 Важное, Медицина, Новости

Такие слова орловского губернатора не вызвали одобрения, мягко говоря.

Фото: ИА «Орелград»

Обеспечение больных сахарным диабетом лекарственными препаратами стало первой темой вечернего эфира главы региона в соцсетях 27 декабря.

По словам Андрея Клычкова, 300 упаковок инсулина аспарт, по региональной льготе, в последние два дня распределены по районам.  Чуть более 150 упаковок будет развозиться 28 декабря. Также есть состоявшиеся закупки: препараты будут распределяться в аптеках после Нового года.

«Взяли статистику, стали смотреть: почему где-то есть сбой. Но, наверное, претензия. Даже не претензия  … был период ковида, когда все пошли гречку покупать и скупили. И другим гречки не осталось. Похоже, похожая ситуация. У кого-то есть рецепты на руках на четыре, на пять месяцев. Ну, и, соответственно, один человек приходит и забирает сразу на четыре месяца. Приходит следующий – ему уже может не хватить. Поэтому мы сейчас, безусловно, добираем весь этот объём. Дорогие друзья, как я и говорил, выделены средства. После поступления полных объемов закупки, с третьего января аптеки будут заполняться.  Убедительно прошу: давайте в спокойном режиме, без вот этого ажиотажа. Ну, это же не гречка. Это те лекарственные препараты, которые мы с вами вместе обеспечиваем, несмотря на все сложности, остатки средств», – сказал Андрей Клычков.

«сравнение инсулина и гречки очень уместно… вы издеваетесь… диабетики 5 раз в день колят», – пояснили губернатору в комментариях.

«Инсулин – это точно не гречка! Без гречки можно жить, без инсулина нет!»

«Очень интересный вопрос, совсем несравнимый с гречкой, ИНСУЛИН. Ужас, это мало сказано. Реагировать может только тот человек, который от него зависит. Как можно 1/ 2 лекарства приобрести, а вторую 1./2 НЕТ????»

«Как вы можете спать спокойно, зная, какой бардак в сфере здравоохранения?»

«Андрей Евгеньевич, история про инсулин напоминает СКАЗКУ. Вот тебе мертвая вода, а за ЖИВУЮ воду нужно ПОБОРОТЬСЯ ( лекарства или нет или есть но наполовину)».

Губернатор заверил, что ежедневно будет запрашивать список «всех поликлиник, объектов, аптечных пунктов, где и какое количество будет». 28 декабря с 11 часов заработает горячая линия (47-53-47) непосредственно для больных сахарных диабетом.  Также в начале года  планируется собрание с сообществом диабетиков: «определились четко по видам лекарственных препаратов, по тест-полоскам, по всем видам потребности, которые есть, чтобы именно в этой категории снять вопрос». Он сообщил, что девушка, «которая приходила к администрации», получила весь объем.

«Даже по тем обращения, которые у меня были, к сожалению, люди пишут-пишут  – в итоге получаем, что у человека все на руках», – пожаловался Клычков на комментаторов.

ИА “Орелград”


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