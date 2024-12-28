Дорогу к “Светлой жизни” отремонтирует “Газ Ресурс”

Работы обойдутся примерно в 41 миллион рублей.
Контракт уже подписан. Подрядчика выбрали по итогам электронного аукциона.
В нём участвовали целых четыре компании. Однако “Газ Ресурс” предложил лучшую цену (около 41 миллиона рублей против стартовых (максимальных) 48,8 миллионов).
Заказчиком работ выступает “Спецавтобаза”. Капитальный ремонт должен завершиться до 1 июня будущего года.
Напомним, что в 2023-м году проезд к любимому месту летнего отдыха орловцев уже ремонтировали – правда, не капитально. Тогда результаты этой работы раскритиковал губернатор Андрей Клычков.
ИА “Орелград”