Дорогу к “Светлой жизни” отремонтирует “Газ Ресурс”

Работы обойдутся примерно в 41 миллион рублей.

Контракт уже подписан. Подрядчика выбрали по итогам электронного аукциона.

В нём участвовали целых четыре компании. Однако “Газ Ресурс” предложил лучшую цену (около 41 миллиона рублей против стартовых (максимальных) 48,8 миллионов).

Заказчиком работ выступает “Спецавтобаза”. Капитальный ремонт должен завершиться до 1 июня будущего года.

Напомним, что в 2023-м году проезд к любимому месту летнего отдыха орловцев уже ремонтировали – правда, не капитально. Тогда результаты этой работы раскритиковал губернатор Андрей Клычков.

ИА “Орелград”