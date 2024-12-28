Дорогу к “Светлой жизни” отремонтирует “Газ Ресурс”

28.12.2024 | 7:00 Важное, ЖКХ, Новости

Работы обойдутся примерно в 41 миллион рублей.

Фото: vk.com/parakhin_yuri

Контракт уже подписан. Подрядчика выбрали по итогам электронного аукциона.

В нём участвовали целых четыре компании. Однако “Газ Ресурс” предложил лучшую цену (около 41 миллиона рублей против стартовых (максимальных) 48,8 миллионов).

Заказчиком работ выступает “Спецавтобаза”. Капитальный ремонт должен завершиться до 1 июня будущего года.

Напомним, что в 2023-м году проезд к любимому месту летнего отдыха орловцев уже ремонтировали – правда, не капитально. Тогда результаты этой работы раскритиковал губернатор Андрей Клычков.

ИА “Орелград”


Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА “Орелград”, является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство “ОрелГрад” (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 – 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2024 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования