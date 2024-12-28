Суд вынес приговор орловчанке, избившей ребёнка

Она ударила малолетнего мальчика головой об табурет и об пол.

При этом ребёнок приходился правнуком её сестре.

Вопиющий случай произошёл в декабре 2023 года во Мценском районе. 68-летняя женщина, находясь в нетрезвом состоянии, вступила в конфликт со своей сестрой. В качестве «последнего аргумента» она напала на её правнука.

В результате здоровью малолетнего ребёнка оказался нанесён тяжкий вред. Мальчика пришлось госпитализировать.

Уголовное дело возбудили по статье 111 УК РФ («умышленное причинение тяжкого вреда здоровью»). Возраст потерпевшего стал отягчающим обстоятельством.

Как сообщает орловское Управление Следственного комитета России, суд назначил женщине наказание в виде лишения свободы на 4,5 года. Она проведёт их в исправительном учреждении общего режима.

ИА «Орелград»