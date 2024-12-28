Сотрудники орловского УФСБ поздравили детей с Новым годом

28.12.2024 | 12:25 Новости, Общество

Коллектив Управления принял участие в благотворительной акции «Ёлка желаний».

Фото: УФСБ по Орловской области

В этом году в её рамках сотрудники Управления ФСБ по Орловской области помогли исполнить новогодние мечты 16 несовершеннолетних жителей региона, нуждающихся в поддержке.

В их числе оказались и воспитанники центра «Маленькая страна», где оказывают помощь детям, оставшимся без попечения родителей. В предпраздничные дни сотрудники ФСБ в костюмах Деда Мороза и Снегурочки пришли сюда в гости. Мальчикам и девочкам вручили сладкие подарки и сертификаты на приобретение игрушек.

Также в эти дни новогодние поздравления от сотрудников УФСБ получат дети с ограниченными возможностями здоровья. Об этом сообщили в пресс-службе Управления.

Фото: УФСБ по Орловской области

ИА «Орелград»


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