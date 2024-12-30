Орловцам напомнили о правилах пищевой безопасности

Управление Роспотребнадзора по Орловской области посоветовало, чего стоит избегать на НГ.
В предновогодней суете важно не забывать о правилах пищевой безопасности и личной гигиены, чтобы праздник не омрачился недомоганием или отравлением. Для этого следует соблюдать несколько простых, но важных рекомендаций.
- Покупайте только безопасные продукты для праздничного стола. Избегайте приобретения продуктов, включая алкоголь, в неустановленных местах и у ненадежных продавцов.
- Обращайте внимание на условия хранения и сроки годности продуктов дома. Храните скоропортящиеся продукты (молочные изделия, колбасы, кондитерские изделия с кремом) в холодильнике при температуре +2…+6°C. Помните, что мясо, охлажденная рыба, заправленные салаты и торты при комнатной температуре более 3-4 часов создают условия для развития микроорганизмов, увеличивая риск отравления.
- Готовьте салаты и блюда из рубленого мяса в небольших количествах, заправляйте салаты перед подачей. Не смешивайте свежеприготовленную пищу с остатками предыдущего дня.
- Используйте отдельные ножи и разделочные доски для готовых и сырых продуктов, а для готовых блюд применяйте только чистую посуду и приборы.
- Обязательно мойте руки с мылом перед началом готовки и после работы с сырыми продуктами.
Новогодний стол часто изобилует калорийной пищей в этой части у Управления Роспотребнадзора по Орловской области тоже есть несколько советов:
• Соблюдайте очередность блюд: начинайте с салатов, затем переходите к более сытным вторым блюдам и горячему.
• Увеличьте количество овощных салатов и закусок на столе.
• Не стремитесь попробовать все блюда; это поможет избежать переедания.
• Не пропускайте завтрак и обед в этот день, чтобы не набрасываться на еду ночью.
• Проводите время активно: устраивайте конкурсы, танцуйте или гуляйте на свежем воздухе.
• Избегайте запивания пищи газированными напитками.
Следуя этим рекомендациям, вы сможете сделать новогодний праздник безопасным и радостным, напоминают специалисты.
ИА “Орелград”