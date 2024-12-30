Орловцам напомнили о правилах пищевой безопасности

30.12.2024 | 16:40 Новости, Общество

Управление Роспотребнадзора по Орловской области посоветовало, чего стоит избегать на НГ.

В предновогодней суете важно не забывать о правилах пищевой безопасности и личной гигиены, чтобы праздник не омрачился недомоганием или отравлением. Для этого следует соблюдать несколько простых, но важных рекомендаций.

  1. Покупайте только безопасные продукты для праздничного стола. Избегайте приобретения продуктов, включая алкоголь, в неустановленных местах и у ненадежных продавцов.
  2. Обращайте внимание на условия хранения и сроки годности продуктов дома. Храните скоропортящиеся продукты (молочные изделия, колбасы, кондитерские изделия с кремом) в холодильнике при температуре +2…+6°C.  Помните, что мясо, охлажденная рыба, заправленные салаты и торты при комнатной температуре более 3-4 часов создают условия для развития микроорганизмов, увеличивая риск отравления.
  3.  Готовьте салаты и блюда из рубленого мяса в небольших количествах, заправляйте салаты перед подачей. Не смешивайте свежеприготовленную пищу с остатками предыдущего дня.
  4. Используйте отдельные ножи и разделочные доски для готовых и сырых продуктов, а для готовых блюд применяйте только чистую посуду и приборы.
  5. Обязательно мойте руки с мылом перед началом готовки и после работы с сырыми продуктами.

Новогодний стол часто изобилует калорийной пищей в этой части у  Управления  Роспотребнадзора по Орловской области тоже есть несколько советов:

• Соблюдайте очередность блюд: начинайте с салатов, затем переходите к более сытным вторым блюдам и горячему.
• Увеличьте количество овощных салатов и закусок на столе.
• Не стремитесь попробовать все блюда; это поможет избежать переедания.
• Не пропускайте завтрак и обед в этот день, чтобы не набрасываться на еду ночью.
• Проводите время активно: устраивайте конкурсы, танцуйте или гуляйте на свежем воздухе.
• Избегайте запивания пищи газированными напитками.

Следуя этим рекомендациям, вы сможете сделать новогодний праздник безопасным и радостным, напоминают специалисты.

ИА “Орелград”


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