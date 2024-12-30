Орловский Роспотребнадзор рассказал о полезных конфетах

Например, в середине 19 века приобрести шоколадные конфеты можно было только в аптеках.

Шоколадные конфеты – источник глюкозы, необходимой для питания мозга и придания организму энергии, а также для улучшения настроения.

Самыми полезными являются шоколадные конфеты с высоким содержанием какао. Шоколад содержит антиоксиданты, которые защищают сосуды и замедляют старение, а также магний, способствующий успокоению нервной системы, рассказали в Управлении Роспотребнадзора по Орловской области.

При выборе шоколадных конфет к празднику важно внимательно изучать их состав и срок годности.Особое внимание следует уделить составу: в нем должно быть указано какао-масло. Этот ингредиент подтверждает натуральность и качество конфет. Если вместо какао-масла указано пальмовое масло, лучше отказаться от покупки.

Срок годности конфет варьируется от 1 до 9 месяцев в зависимости от типа. Ассорти в коробках обычно хранятся не более 4 месяцев, а другие виды конфет – еще меньше, предупреждают в Роспотребнадзоре.

ИА “Орелград”