Зарплата орловцев за год выросла на 19 процентов

Уровень доходов жителей Орловской области подсчитали статистики.

В Орловской области в октябре 2024 года среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работникам организаций составила 56 283 рубля. Такие оперативные данные приводит Орелстат. Статистики подсчитали, что по сравнению с сентябрем 2024 года средняя номинальная заработная плата в регионе увеличилась на 3,9 процента, а по сравнению с октябрем предыдущего года увеличилась на 19 процентов.

«Реальная заработная плата, рассчитанная с учетом индекса потребительских цен, в октябре 2024 года выросла по сравнению с октябрем 2023 года на 9,6 процента, – информирует Орелстат. – В оплате труда по видам экономической деятельности сохраняется дифференциация: в финансовой и страховой деятельности – 79 205 рублей, сельском, лесном хозяйстве, охоте, рыболовстве и рыбоводстве – 69 621 рублей, строительстве – 68 544 рублей, транспортировке и хранении – 67 925 рублей, обрабатывающих производствах – 65 627 рублей».

Далее следуют такие сферы, как деятельность в области информации и связи – 59 956 рублей, государственное управление – 58 562 рубля, обеспечение электроэнергией, газом и паром – 53 176 рублей, оптовая и розничная торговля – 52 281 рубль, деятельность в области здравоохранения и социальных услуг – 44 852 рубля, образование – 42 165 рублей, сферы культуры, спорта, организации досуга и развлечений – 42 078 рублей. Обращает на себя внимание тот факт, что чиновники в текущем рейтинге зарплат оказались на непривычно низком для себя 7-м месте.

Ранее правительство региона сообщило, что росту уровня жизни населения Орловской области в 2019-2023 годах способствовала позитивная динамика роста денежных доходов населения. Так, по итогам 2023 года рост номинальной заработной платы составил 116 процентов и привел в 2023 году к росту реальной заработной платы на 9,8 процента. Реальные среднедушевые денежные доходы населения за тот же период времени выросли на 24,1 процента. В период 2019-2023 годов реальное содержание денежных доходов населения Орловской области и заработной платы росло, за исключением 2020 и 2022 годов, когда реальные доходы орловцев сократились на 0,4 и 0,5 процента соответственно.

Отношение величины среднедушевых денежных доходов населения Орловской области к среднедушевым денежным доходам в 2023 году в среднем по Российской Федерации и по ЦФО составило 88,2 и 65,6 процента соответственно. Удельный вес орловцев с денежными доходами ниже величины прожиточного минимума в общей численности населения региона в 2019 году составлял 13,6 процента, в 2023 году – 8,5 процента.

ИА «Орелград»