Почти 41 тысяче орловских пенсионеров проиндексируют пенсии

31.12.2024 | 10:11 Новости, Экономика

Рост выплат работающим гражданам составит 7,3%.

Фото: ИА “Орелград” / Светлана Числова

Если рост цен за 2024 год превысит этот коэффициент, будет проведена дополнительная индексация, уточнили в СФР по Орловской области.

Например, человек с пенсией 18 284,30 руб. в 2024 году будет получать с 1 января 2025 года пенсию 19 811,62 руб. после индексации на 7,3. После увольнения ему начислят дополнительные индексации за все пропущенные годы.

Задать вопросы можно специалистам единого контакт-центра по телефону 8-800-1-00000-1 или в соцсетях СФР.

ИА “Орелград”


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Орелград. 2024 год

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