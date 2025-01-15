В Орёл приехал глава ФСИН России

15.1.2025 | 14:37 Закон и порядок, Новости

Аркадий Гостев встретился с орловским губернатором.

Фото: Пресс-служба губернатора Орловской области

Об этом сообщила пресс-служба Андрея Клычкова.

Встреча состоялась в областной администрации. Известно, что в ней принял участие начальник Управления Федеральной службы исполнения наказаний по Орловской области Павел Фёдоров.

«Обсуждались вопросы двустороннего взаимодействия и перспективы совместной работы», – пояснили в пресс-службе.

Накануне Аркадий Гостев побывал в Курской области. Здесь он пообщался с исполняющим обязанности местного губернатора Александром Хинштейном.

ИА «Орелград»


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