В Орёл приехал глава ФСИН России

Аркадий Гостев встретился с орловским губернатором.

Об этом сообщила пресс-служба Андрея Клычкова.

Встреча состоялась в областной администрации. Известно, что в ней принял участие начальник Управления Федеральной службы исполнения наказаний по Орловской области Павел Фёдоров.

«Обсуждались вопросы двустороннего взаимодействия и перспективы совместной работы», – пояснили в пресс-службе.

Накануне Аркадий Гостев побывал в Курской области. Здесь он пообщался с исполняющим обязанности местного губернатора Александром Хинштейном.

ИА «Орелград»