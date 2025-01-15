В Орёл приехал глава ФСИН России

Аркадий Гостев встретился с орловским губернатором.
Об этом сообщила пресс-служба Андрея Клычкова.
Встреча состоялась в областной администрации. Известно, что в ней принял участие начальник Управления Федеральной службы исполнения наказаний по Орловской области Павел Фёдоров.
«Обсуждались вопросы двустороннего взаимодействия и перспективы совместной работы», – пояснили в пресс-службе.
Накануне Аркадий Гостев побывал в Курской области. Здесь он пообщался с исполняющим обязанности местного губернатора Александром Хинштейном.
ИА «Орелград»