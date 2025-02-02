На Орловщине проверили условия проживания детей

Работу отдела опеки и попечительства обсудили в Ливенском районе.

Как сообщает администрация Ливенского района, на оперативном совещании начальник отдела опеки и попечительства Ирина Ефанова выступила с отчетом о деятельности в 2024 году. Сообщается, что на данный момент на учете в отделе состоит 98 детей. В 2024 году на учет поставили троих детей, двое из которых прибыли из других муниципальных образований области, а один – из организации для детей-сирот. За год с учета сняли 15 человек: 10 детей – в связи с совершеннолетием, одного – в связи с переменой места жительства, а четыре ребенка «выбыли к родителям».

«В течение года проведено 134 проверки условий жизни несовершеннолетних подопечных, соблюдения их опекунами и попечителями прав и законных интересов подопечных, обеспечения сохранности их имущества, а также исполнения опекунами и попечителями требований к осуществлению ими прав и исполнению обязанностей опекунов или попечителей, приемных родителей, – сообщает администрация Ливенского района. – При проведении плановых и внеплановых проверок осуществлялась оценка жилищно-бытовых условий подопечного, состояния его здоровья, эмоционального и физического развития, отношений в семье, возможности семьи обеспечить потребности развития подопечного, взаимоотношения в семье. На сегодняшний день на учете состоят девять граждан, которые желают стать опекунами или попечителями, усыновителями».

По данным МО МВД России «Ливенский», в 2024 году на территории города Ливны и Ливенского района был проведен целый комплекс профилактических мероприятий, направленных на предупреждение безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних. По состоянию на 1 января 2025 года за совершение различных противоправных деяний на профилактическом учете в отделе по делам несовершеннолетних МВД России «Ливенский» (ОПДН) состояло 27 несовершеннолетних – 18 в городе Ливны и девять в Ливенском районе.

«Благодаря проводимым мероприятиям не допущен рост подростковой преступности, – следует из годового отчета ведомства. – По итогам года подростками совершено 5 преступлений (в Ливенском районе – 1). В результате профилактической работы выявлено 199 (в Ливенском районе – 97) административных правонарушений по статьям КоАП РФ, относящихся к компетенции ОПДН. В целях пропаганды правовых знаний сотрудниками ОПДН было проведено 162 выступления перед подростками и взрослыми».

ИА «Орелград»