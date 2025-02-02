Власти Мценска выяснят, как живут инвалиды

Условия проживания инвалидов будут обследованы в 2025 году.

Администрация города Мценска утвердила «План мероприятий по проведению обследования жилых помещений инвалидов и общего имущества в многоквартирных домах, в которых проживают инвалиды, входящих в состав муниципального жилищного фонда». Действие документа рассчитано на весь 2025 год. Принят он в соответствии с постановлением правительства Российской Федерации «О мерах по приспособлению жилых помещений и общего имущества в многоквартирном доме с учетом потребностей инвалидов».

Для проведения такой работы постановлением администрации города Мценска создана специальная муниципальная комиссия. Она работает уже много лет, но план ее работы утверждается ежегодно. План на 2025 год предусматривает, прежде всего, составление графика обследования жилых помещений инвалидов и общего имущества в многоквартирных домах, в которых проживают инвалиды. Комиссия будет рассматривать заявления, поступившие от граждан. Основная цель такой работы заключается в оценке возможности приспособления жилых условий с учетом потребностей инвалидов.

Проведение обследования жилых помещений и общего имущества включает в себя рассмотрение документов о характеристиках жилья и общего имущества в многоквартирном доме, в котором проживает инвалид. В данном случае комиссия будет изучать технические и кадастровые паспорта, технические планы и др. Также в список ее функций входит рассмотрение документов о признании гражданина инвалидом, в том числе выписки из акта медико-социальной экспертизы гражданина, признанного инвалидом.

Основным этапом работы комиссии является проведение визуального технического осмотра жилья инвалида и общего имущества в многоквартирном доме, в котором он проживает. При необходимости комиссия вправе назначать дополнительные обследования, в том числе испытания несущих конструкций жилого дома. Следующим этапом является проведение беседы с инвалидом, который должен сам высказать свои пожелания по обустройству, например, пандуса или подъемника.

Итоги обследования комиссия должна рассмотреть на своем заседании, итогом чего должно стать оформление акта и вынесение заключения о наличии или об отсутствии технической возможности приспособления квартиры и общего имущества в многоквартирном доме с учетом потребностей инвалида и обеспечения условий их доступности для него. Впрочем, окончательное решение по данному вопросу в каждом конкретном случае будет оставаться за администрацией города, которой комиссия должна представить заключение по итогам своей работы.

ИА «Орелград»