Горсовет попросил полицию обратить внимание на выпивох

У муниципалитета в решении данного вопроса во многом «связаны руки».

Депутаты Орловского горсовета задали ряд вопросов и озвучили несколько просьб после того, как начальник УМВД России по города Орлу Алексей Архипов зачитал на сессии отчет о состоянии правопорядка за минувший год. Так, заместитель председателя городского Совета Сергей Швалов попросил обратить внимание на некоторые объекты по реализации алкогольной продукции, которые работают под видом оказания услуг общественного питания.

«Эта проблема актуальна на протяжении многих лет. Муниципалитет и регион прилагают усилия, принимают необходимые нормативные решения, но полностью мы искоренить это пока не можем. Поскольку у муниципальной власти в этом вопросе практически нет полномочий, да и областного департамента «руки связаны» в связи с мораторием, просьба обратить на такие заведения особое внимание», – цитирует Сергея Швалова пресс-служба горсовета.

Спикер Василий Новиков рассказал главному полицейскому областного центра о горожанах, которые на протяжении четырех лет страдают от посетителей «наливайки», расположенной на улице Комсомольской. «Жители говорят, что практически круглосуточно наблюдают за пьяными выходками завсегдатаев этого заведения: затевают драки перед их окнами, бранно выражаются. Все это видят и слышат дети. Надо найти решение, чтобы собственники не страдали от такого соседства», – сказал Новиков.

Алексей Архипов подчеркнул, что озвученная проблема актуальна и заверил, что она находится на особом контроле у ведомства. «Знаем наиболее болевые точки. Принимаются там меры не только по выявлению нарушений, связанных с продажей, но и с нарушением общественного правопорядка», – цитирует его пресс-служба горсовета. В самом отчете прозвучала информация о том, что в прошлом году в Орле значительный объем работы был проделан по обеспечению правопорядка и безопасности граждан на улицах и в других общественных местах.

За минувший год на территории областного центра сотрудниками полиции выявлено в целом свыше 8000 административных правонарушений, предусмотренных КоАП РФ. В том числе составлено более 4,5 тысячи административных протоколов за распитие спиртных напитков в общественном месте, более 1100 протоколов – за появление в общественном месте в состоянии опьянения. Также было пресечено около 500 фактов мелкого хулиганства. По административному закону Орловской области за нарушение тишины и покоя граждан к ответственности привлечено 502 человека.

«Немаловажную роль в обеспечении общественного порядка и общественной безопасности играют современные средства безопасности и видеонаблюдения, – отметил Алексей Архипов. – Внедрение элементов аппаратно-програмного комплекса, способствует предотвращению правонарушений, своевременному задержанию нарушителей общественного порядка, а также обеспечивает возможность использования хранящихся архивных данных видеонаблюдения для расследования преступлений «по горячим следам» в кратчайшие сроки».

ИА «Орелград»