Орловец оплатил 438 штрафов ГАИ после ареста

Общая сумма невыплаченных взысканий за нарушения ПДД составила около 850 тысяч рублей.

Об этом рассказали в пресс-службе Управления Федеральной службы судебных приставов по Орловской области.

Такое количество исполнительных производств, оформленных на одного гражданина, находилось на исполнении в подразделении УФССП по Мценскому району. Местный житель систематически нарушал правила дорожного движения – превышал скорость, выезжал на стоп-линию и парковался, забывая про нормы.

Штрафы копились, но мужчина не оплачивал их и уклонялся от встреч с приставами. Фактически он проживал в другом регионе. Однако к должнику применили законные административные меры — ограничили его право выезда за границу, а также право на управление транспорта.

После этого он явился в отделение службы, но отказался оплачивать задолженность. В отношении него составили 29 административных протоколов об уклонении от исполнения наказания. Затем суд арестовал его на пять суток.

После этого гражданин сразу же оплатил задолженность. Отметим, что ему пришлось не только выплатить сами штрафы (около 850 тысяч рублей), но и исполнительский сбор (около 700 тысяч).

ИА «Орелград»