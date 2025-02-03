На Орловщину из Вифлеема передали редкие святыни

3.2.2025 | 12:06 Новости, Общество

Их торжественно встретили в орловском монастыре.

Фото: livnyeparhia.online

Святыни передали в женский монастырь Марии Магдалины. Он находится в Должанском районе в селе Никольское.

Как сообщили в Ливенской епархии, это ковчег с частицами мощей вифлеемских младенцев и Вифлеемская икона Богоматери. Решение об их передаче в Орловскую область принял местоблюститель Иерусалимского Патриарха в Вифлееме – митрополит Диокесарийский Венедикт.

Считается, что перед мощами вифлеемских младенцев следует возносить молитвы о детях. Перед Вифлеемской иконой Богоматери также принято молиться о судьбе детей, а также о семейном благополучии.

Накануне в монастыре состоялась торжественная встреча святынь. Литургию отслужил епископ Ливенский и Малоархангельский Нектарий. Также на мероприятии присутствовали официальные лица — депутаты областного совета, главы Должанского и Малоархангельского районов, уполномоченный по правам человека в Орловской области Наталья Балашова.

Фото: livnyeparhia.online

ИА «Орелград»


Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА “Орелград”, является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство “ОрелГрад” (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 – 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2025 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования