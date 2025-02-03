На Орловщину из Вифлеема передали редкие святыни

Их торжественно встретили в орловском монастыре.

Святыни передали в женский монастырь Марии Магдалины. Он находится в Должанском районе в селе Никольское.

Как сообщили в Ливенской епархии, это ковчег с частицами мощей вифлеемских младенцев и Вифлеемская икона Богоматери. Решение об их передаче в Орловскую область принял местоблюститель Иерусалимского Патриарха в Вифлееме – митрополит Диокесарийский Венедикт.

Считается, что перед мощами вифлеемских младенцев следует возносить молитвы о детях. Перед Вифлеемской иконой Богоматери также принято молиться о судьбе детей, а также о семейном благополучии.

Накануне в монастыре состоялась торжественная встреча святынь. Литургию отслужил епископ Ливенский и Малоархангельский Нектарий. Также на мероприятии присутствовали официальные лица — депутаты областного совета, главы Должанского и Малоархангельского районов, уполномоченный по правам человека в Орловской области Наталья Балашова.

ИА «Орелград»